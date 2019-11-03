Провал «Роскосмоса»: потратили миллиарды, а ракетоноситель не создали

Российский «Роскосмос» в глубоком кризисе. Стало известно о провале очередного масштабного проекта, на который было потрачено миллиарды рублей. Контракт на производство ракеты-носителя «Ангара», которая должна была быть готова к запуску в 2021 году, расторгнут.

Об этом сообщает «Медуза».

Контракт был расторгнут 30 октября без указания причин. После появления сообщения РИА «Роскосмос» выпустил пресс-релиз, где подтвердил, что спутники будут запущены на «Союзе-2», а не на «Ангаре», как это ранее планировалось. Там добавили, что производство ракет семейства «Ангара» «разворачивается» на омском заводе «Полет» и к 2023 году должно выйти в серию.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин планирует 5 ноября посетить космодром Восточный, где строится стартовая площадка для «Ангары», а затем отправится в Омск.

Сразу после размещения заказа на «Ангару» стоимостью 2 миллиарда рублей сообщалось, что производство на «Полете» отстает от графика по множеству причин.

«Ангара-1.2» — ракета-носитель легкого класса, по полезной нагрузке сопоставимая с «Союзами». Тяжелые варианты «Ангары», по замыслу «Роскосмоса», должны к 2024 году полностью заменить «Протоны».

Источник: sprotyv.info

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