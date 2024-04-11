Starlink для российских войск в Украине закупают в США на eBay

Система спутниковой связи Starlink от компании Илона Маска SpaceX очень помогла украинской армии в первые два года войны. Но в этом году терминалы Starlink стали появляться у российских войск на оккупированных территориях. Надежная, защищенная связь исключительно важна не только для координации действий подразделений, но, в условиях современной войны, и для организации ударов дронами и ракетами, например.

Официально Starlink в россии запрещен, но онлайн-дилеры, которых в этом году появилось немало, говорят, что основные заказы поступают «с новых территорий» или предназначены «для использования военными». Так, в частности, ответил The Wall Street Journal Олег, представитель одного такого сайта. По его словам, волонтеры доставляют Starlink российским военным в Украину.

Онлайн-магазины открыто рекламируют систему. На сайте Олега даже размещены списки людей из американских штатов Огайо и Нью-Джерси, которые продают терминалы Starlink на eBay. Кроме того, поставки в россию, а также в другие зоны боевых действий, например в Судан и Йемен, идут через ОАЭ, страны Центральной Азии и Африки, где посредники закупают их на черном рынке, выяснила WSJ.

В россии около года работали над тем, чтобы обеспечить функционирование Starlink на фронте, рассказал газете человек, знакомый с ситуацией. Разобравшись, как регистрировать приборы в других странах, чтобы ими можно было пользоваться на оккупированных территориях (источник не пояснил, как именно это стало возможно), их начали в больших количествах доставлять в войска.

На сайте одного онлайн-магазина, Top Machines, предлагаются услуги по продаже, помощи в подключении, создании аккаунтов для Starlink: система «не отслеживается, безопасна на СВО… подходит для новых территорий, Донецка, Луганска и т. д.». Рядом с контактами указано «РОССИЯ-ОАЭ». Количество предлагаемых на сайте моделей выросло за последние два месяца. Теперь там также отмечается, что их можно приобретать для яхт и автомобилей.

По информации продавцов, Starlink работает даже в Крыму. «В россии оборудование проверялось на работоспособность в Крыму, ЛНР, ДНР, Херсонской области, Калининградской области и Камчатке», — говорится на сайте strlnk.ru. Он готов за 2-3 недели поставить оборудование под заказ со 100%-ной предоплатой.

В пользовательском соглашении Starlink говорится, что оборудование нельзя перепродавать без разрешения компании и что нарушители могут потерять доступ к услуге. Аккаунт пользователь должен открывать на свое имя. Starlink утверждает, что может заблокировать связь, ограничив доступ на определенных территориях или деактивировав конкретные терминалы.

Реальность показывает, что этого не делается, а ограничения не соблюдаются. Top Machines обещает: «Мы создаем вам личный кабинет в другой стране и с личным счетом для пользования Starlink на новых территориях и СВО». Три дубайских дилера рассказали WSJ, что активируют предназначенные для Судана терминалы в ОАЭ и покупают роуминг на всю Африку.

Майор 92-й бригады ВСУ с позывным Ангел сказал WSJ, что впервые заметил терминал Starlink у российских войск в начале этого года. «В основном они используют новые модели, — отметил он. — Это значит, что операторы дронов где-то поблизости». Американские конгрессмены более месяца назад подняли вопрос о том, почему российские военные теперь могут пользоваться Starlink, и потребовали разъяснений у SpaceX.

По словам украинских чиновников, они подняли вопрос о применении Starlink российскими войсками и вместе со SpaceX работают над решением проблемы. Это подтвердил в прошедшую пятницу замминистра обороны США по космической политике Джон Плам, добавив, что США по этой теме «работают и с Украиной, и со Starlink».

SpaceX и Маск не ответили на просьбы о комментарии.

Джерело: nigroll.com

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