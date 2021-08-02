Проверка областного центра контроля и профилактики болезней на коксовом заводе «Новомет»: результаты
Коксовый завод «НОВОМЕТ» постоянно снижает негативное влияние на окружающую среду. На предприятии достигли минимальной концентрации серы в пределах санитарной зоны. Уровень выбросов в четыре раза ниже допустимых значений - это благодаря использованию высококачественного сырья и модернизации технологических процессов, отмечает директор предприятия.
Максим Бондарев, директор ТОВ "Коксовый завод "НОВОМЕТ "
Это еще раз подтверждение и доказательство того, что действительно работаем над тем, чтобы улучшить ситуацию, чтобы не загрязнять окружающую среду, чтобы как можно меньше негативного влияния наше производство на окружающие прилегающие районы
Параллельно с этим на коксовом заводе "НОВОМЕТ" ведут модернизацию оборудования во вспомогательных цехах, улучшают условия труда сотрудников и устанавливают новые системы кондиционирования.
Алексей Говорун, ведущий инженер-конструктор ТОВ "Коксовый завод" НОВОМЕТ "
Сейчас очень много проектов, по очистке, по установке фильтров, по хранению смолы. На самом деле очень много работ - улучшение норм охраны труда, лестничные площадки, ограждения
Модернизация и оптимизация процессов, уверяют на заводе, поможет постепенно вывести предприятие на новый уровень работы и свети «до нуля» выбросы в окружающую среду.
Ранее на "НОВОМЕТ" уменьшили выбросы серы до исторического минимума, что в четырнадцать раз ниже госстандартов.