Після останніх обстрілів Харкова Терехов змінив точку зору на перейменування вулиці Пушкінської

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що після останніх обстрілів Харкова в нього назріло рішення перейменувати вулицю Пушкіна, по якій окупанти 23 січня вдарили ракетами.

«До вчорашнього дня я не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків’ян, завжди відчував, що Пушкін – це не про сучасну росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди», – написав Терехов.

За його словами, після того, як ворог завдав жахливих ударів по Харкову, вбив людей та перетворив будинки на руїни, не можна залишити все, як є.

«Я пропоную дати вулиці ім’я нашого великого земляка – Григорія Сковороди. Людини, чия філософія життя та свободи була в корені протилежною імперським амбіціям. Він учив нас цінувати життя та свободу кожної людини, і ці принципи є найкращою відповіддю на виклики, з якими ми зараз стикаємося», – зазначив Терехов.

Агентство Телевидения Новости