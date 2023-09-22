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путін створює міжнародну «партію умиротворення Байдена». Слідом за Папою туди вступив Ердоган

путін створює міжнародну «партію умиротворення Байдена». Слідом за Папою туди вступив Ердоган

«Лише росія є перепоною для миру і здатна одномоментно припинити цю війну», - сказав президент Байден з трибуни ООН. Та кремль все ще вірить, що здатен вплинути на американського лідера, щоб той змусив Київ розміняти «мир на території».

▶ ️Саме зараз бункерний підвищує ставки, вдаючи з себе «миротворця з гранатою». Він намагається перетворити адміністрацію Байдена на хірурга, що відріже від України частину територій.

● Президент Туреччини Ердоган - черговий, хто намагається перекрутити американцям мізки на путінський лад. Це він напередодні сесії ООН озвучив набір непоєднуваних слів: «Наскільки надійним є Захід, настільки ж надійна і росія», «я довіряю рф так само як і Заходу», «путін насправді виступає за припинення цієї війни якнайшвидше». І не варто називати Ердогана проросійським, він «і вашим, і нашим», тобто намагається кругом знайти свій інтерес, навіть якщо той погано пахне.

● З такими ж приблизно меседжами виступив і Ватикан, (https://t.me/orestokratiia/869) і очільники Китаю, Бразилії, Угорщини та низки африканських країн. Також бек-вокалом їм підспівують голоси відомих на Заході журналістів та експертів. Задача зрозуміла: переконати Байдена, що путін - хороший хлопець, а війна досі триває саме через непоступливість Києва.

● Зауважте глибину деформації реальності: на тлі заяв Байдена («росія - перепона для миру», «Лише вона здатна одномоментно припинити цю війну»), Ердоган як президент натівської держави, Папа Римський, відомі політики називають путіна "хорошим хлопцем" та закликають зберегти обличчя путіну, і сісти з ним за стіл. І кожен підтримкою кремлівського вигнанця переслідує свій меркантильний інтерес.

путіну пощастило жити в час Ердогана, Франциска та да Сільва, бо 1945-го ніхто зі світових лідерів не закликав зберегти Гітлеру обличчя…

▶ ️Створення «партії замирення Байдена» - це ІІ-ий етап світової інформаційно-психологічної операції кремля. На І-му етапі українцям вливали у вуха, що Захід кинув нашу державу напризволяще. Та є і ІІІ етап: повернення проросійського уряду в Київ. кремль не відмовився від нього. В планах робити це за грузинським сценарієм: сіючи зневіру до Заходу, роздмухуючи в Україні полум’я почуття зради партнерами. Вже зараз пропагандони торують шлях до політичної кризи, що створить сприятливий ґрунт для культивування антизахідних політиків.

▶ ️Зрештою, Білий Дім таки дав підстави для подібних маніпуляцій кремля. Напередодні широкомасштабного вторгнення, США і рф встановили взаємні «правила» війни в Україні, якими проведено немало червоних ліній для США та України. Про них зараз відкрито пишуть західні аналітики: (https://texty.org.ua/articles/110654/druhyj-front/?src=main)

● У листопаді 2021 р. Байден відправив Вільяма Бернса (керівника ЦРУ, екс-посла у рф) до Москви. Бернс - представник т.зв. «яструбів миру», очолюваних помічником президента з нацбезпеки Джейком Салліваном.

● Адміністрація Байдена устами Бернса пообіцяла, що США не воюватимуть напряму та не добиватимуться зміни путінського режиму. Московія, своєю чергою, обмежить війну лише нападом на Україну.

● Бернс практично дав бункерному карт-бланш напасти на Україну в обмін на ненапад на країни НАТО. Саме Бернс «прикрутив» запобіжник від повної перемоги України, оскільки термін «перемога» в розумінні Києва - це повний демонтаж режиму путіна, а також знезараження Мордору від імперської ідеології, інший сценарій означатиме повторну війну.

В розумінні «яструбів миру», спроба ізолювати та покалічити росію унеможливлює комунікації між рф та США, а повна перемога проукраїнських сил в Європі може завдати шкоди американським інтересам в інших регіонах світу.

● Висновок очевидний: Захід забороняє Україні вигравати війну, щоб врятувати російське самодержавство, а затягування Заходу з постачанням зброї для літнього контрнаступу стало дияволським подарунком кремлю.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/870

Новости портала «Весь Харьков»

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