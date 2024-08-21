Рада дозволила відстрочку від мобілізації для родичів загиблих чи зниклих захисників

Верховна Рада проголосувала за відстрочку від мобілізації для братів та сестер українців, котрі загинули на фронті або зникли безвісти.

Про це поінформував нардеп Ярослав Железняк у середу, 21 серпня, пише Кореспондент.

Проєкт №11391 у цілому схвалили 310 депутатів.

Закон повертає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

У Міноборони підтримали законопроєкт. У попередній редакції ст. 23 закону про мобілізацію зазначалося, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.

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