Рада поддержала отставку главы НБУ Смолия

Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского уволить Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

За соответствующее постановление (№3772) проголосовали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщалось, 15 марта 2018 года Верховная Рада по предложению тогдашнего президента Украины Петра Порошенко назначила Смолия главой НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ.

1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Он объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное исполнение им своих обязанностей.

Агентство Телевидения Новости