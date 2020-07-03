Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:56
Просмотров: 108

Рада поддержала отставку главы НБУ Смолия

Рада поддержала отставку главы НБУ Смолия

Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского уволить Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

За соответствующее постановление (№3772) проголосовали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщалось, 15 марта 2018 года Верховная Рада по предложению тогдашнего президента Украины Петра Порошенко назначила Смолия главой НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ.

1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Он объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное исполнение им своих обязанностей.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 