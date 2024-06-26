Рада ЄС продовжила тимчасовий захист українських біженців

Рада Європейського Союзу продовжила тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2026 року – це стосується понад чотирьох мільйонів українців.

Про це пише видання Бабель із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

«Тимчасовий механізм захисту стартував 4 березня 2022 року, за кілька днів після російського повномасштабного вторгнення в Україну, і мав діяти до 4 березня 2025 року. Тепер його продовжили ще на рік», – йдеться в повідомленні.

Тимчасовий захист українців у ЄС дозволив не перевантажити національні системи надання притулку, а громадянам України – легально жити в державах-членах ЄС, що доєдналися до механізму, отримати доступ до ринку праці, освіти, системи охорони здоровʼя, соціального забезпечення і житла.

Повномасштабна війна триває, тому країни Євросоюзу обговорюють поточні та майбутні варіанти додаткових чи альтернативних рішень для тимчасового захисту українських біженців.

Нагадаємо, влітку 2023 року Bloomberg підрахував, що якщо до України не повернуться 2,8 мільйона жінок-біженок, це коштуватиме 10% довоєнного ВВП, або $20 мільярдів на рік.

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