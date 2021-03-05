Ремонт дорожного покрытия, путепроводов и дополнительные полосы для движения. Дорожники назвали даты начала ремонта Окружной

Когда покажите по телевизору?! Дорогу такую «хорошую», чтоб им стыдно было за вот это вот все!

Закипают от злости, ругаются, передают "приветы" дорожникам или просто объезжают, чтобы сохранить нервные клетки и колеса машин. Об ужасном состоянии Харьковской Окружной не говорил, разве что ленивый. И это не удивительно. После зимы здесь просто яма на яме, создается впечатление, что дорога подверглась беспощадной бомбежке. Водители вынуждены буквально ползти, а не ехать, и объезжать глубокие выбоины, чтобы намертво не застрять.

Иван, водитель

Молчу, потому что слов не хватает. Просто не хочется через город ехать, поэтому сюда и пнемся

Алевтина, водитель

Отсюда до станции метро Победа проехать просто невозможно. Это не дорога, она отсутствует просто. Можно идти пешком с такой скоростью, как мы едем

Руслан, водитель

По этой 10 км в час, я объезжаю по Черкасской Лозовой, там гораздо лучше дорога. Дороги нету вообще. Делайте дороги, пожалуйста!

Сейчас для предоставления хотя бы безопасного проезда на Окружной продолжается вынужденый ямочный ремонт. В САД Харьковщины отмечают, капитального ремонта эта дорога не видела более 10 лет, поэтому ее межремонтный срок исчерпан на 100%. Свое дело сделали и перепады температур этой зимой и постоянное движение тяжеловесных автомобилей - на некоторых участках дорожное покрытие полностью разрушено.

Андрей Алексеев, нач. Службы автомобильных дорог в Харьк. обл.

Нормативи ж експлуатаційні вони розроблялися не просто так. Якщо у нас експлуатаційний норматив служби покриття - 10 років, далі в нас йде відмова. Тобто воно вже не виконує свої функції і воно починає сипатись, утворюється аварійна ямковість. Тобто ми спостерігаємо, що Окружною ніхто не займався протягом 10 років, окрім ямкового ремонту і в неї відмова вже наступила декілька років тому

По словам Андрея Алексеева, вопрос капитального ремонта Окружной возник еще летом прошлого года. Тогда были проведены подготовительные процедуры, проектные работы и впоследствии проведен тендер. Подрядчики уже завезли материал и готовы к работе, ждут только наступления устойчивой плюсовой температуры. Планируется отремонтировать всю протяженность — это 86 км. К ремонту 58 км уже готовы, а к остальным - будут привлекать также и город. Ремонт начнут с самых проблемных участков - в районе Алексеевки, Роганского жилмассива, Флоринки и Родычей.

Андрей Алексеев, нач. Службы автомобильных дорог в Харьк. лбл.

Ми розпочнемо ремонтні роботи, як тільки настане стала сприятлива погода. Орієнтуємося на 9-10 березня. Буде проводитися ремонт не тільки самого покриття, а й штучних споруд - мостів, шляхопроводів. Чому контракт розрахований на два роки. Тому що велика інтенсивність руху - ми не можемо взяти і ремонтувати всі мости, і всі ділянки покриття, бо ми її паралізуємо

Кроме ремонта дорожного покрытия и путепроводов, дорожники планируют достроить дополнительные полосы для движения, оборудовать обочины и установить освещение. Сам ремонт рассчитан на два года, его ориентировочная стоимость, говорят в САД – 1, 8 млрд гривен.





Агентство Телевидения Новости