Рятувальники ліквідують наслідки ворожого бомбардування на Харківщині (фото)
2 жовтня близько 4:00 ворожа авіація завдала серії бомбових ударів по передмістю Харкова.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Потужні вибухи пролунали у місті Дергачі, селі Черкаська Лозова Малоданилівської громади та Київському районі обласного центру.
Внаслідок удару КАБами по місту Дергачі 5 людей постраждали. Серед них 14-річний хлопчик. Сталися руйнації та пожежі у 3-х гаражах на площі 100 м кв. Згоріло 2 автомобілі, ще 4 пошкоджені.
Також пошкоджено скління вікон у 3-х двоповерхових багатоквартирних будинках.
За іншою локацією горіла трава на відкритому просторі на площі 1000 м кв.
В селі Черкаська Лозова також було влучання по відкритій місцевості, де зайнялась суха трава на площі 2 га. На щастя без постраждалих.
У Київському районі Харкова зруйновані 2 гаражі в гаражному кооперативі, без постраждалих та пожеж.
До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучались 6 одиниць техніки та 24 рятувальники ДСНС.