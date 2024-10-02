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Рятувальники ліквідують наслідки ворожого бомбардування на Харківщині (фото)

Рятувальники ліквідують наслідки ворожого бомбардування на Харківщині (фото)

2 жовтня близько 4:00 ворожа авіація завдала серії бомбових ударів по передмістю Харкова.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Потужні вибухи пролунали у місті Дергачі, селі Черкаська Лозова Малоданилівської громади та Київському районі обласного центру.

Внаслідок удару КАБами по місту Дергачі 5 людей постраждали. Серед них 14-річний хлопчик. Сталися руйнації та пожежі у 3-х гаражах на площі 100 м кв. Згоріло 2 автомобілі, ще 4 пошкоджені.

Також пошкоджено скління вікон у 3-х двоповерхових багатоквартирних будинках.

За іншою локацією горіла трава на відкритому просторі на площі 1000 м кв.

В селі Черкаська Лозова також було влучання по відкритій місцевості, де зайнялась суха трава на площі 2 га. На щастя без постраждалих.

У Київському районі Харкова зруйновані 2 гаражі в гаражному кооперативі, без постраждалих та пожеж.

До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучались 6 одиниць техніки та 24 рятувальники ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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