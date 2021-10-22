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Россия не даст Европе дополнительный газ без "Северного потока-2" — Bloomberg

Россия не даст Европе дополнительный газ без Северного потока-2 — Bloomberg

В обмен на увеличение поставок Москва рассчитывает получить разрешение на начало использования трубопровода

Российская Федерация не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к "Газпрому" и Кремлю.

По словам источника агентства, российские власти уверены, что "Газпром" выполнил все взятые на себя обязательства. Поэтому сейчас компания не намерена помогать странам Европы просто так.

По информации Bloomberg, Москва рассчитывает обменять увеличение поставок газа на разрешение от Германии и Евросоюза на использование трубопровода в Европу.

Более того, источник Bloomberg подтвердил, что российским властям нужны твердые гарантии того, что "Северный поток-2" запустят и он будет работать.

"Мы не можем прийти на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали. Мы выполняем все наши контракты, все взятые на себя обязательства. Все, кроме этого, может стать предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений", — сказал в интервью для Bloomberg прокремлевский депутат Госдумы Константин Косачев.

Слова депутата подтверждают действия оператора "Северный поток-2". Nord Stream 2 AG накануне заявил, что первая нитка газопровода уже заполнена так называемым техническим газом и готова к запуску. При этом в компании отметили, что не могут поставлять его до тех пор, пока не будет получено разрешение регулирующих органов.

Тем временем "Газпром" снова законтрактовал небольшое количества мощностей для поставки энергоресурса в Евросоюз. На фоне этого цены на газ в Европе снова резко выросли.

"Дополнительный российский газ рассматривается как главный способ избежать еще более серьезного кризиса поставок в середине зимы. Но из-за того, что отношения с Европой заморозились после многих лет санкций, Кремль не хочет делать какие-либо услуги", — сообщает Bloomberg.

Отмечается, что президент России Владимир Путин предположил, что Россия может предложить Европе больше газа. При этом он добавил, что советует ЕС не медлить с сертификацией "Северного потока-2".

К слову, не только Евросоюз может решить судьбу "Газпрома". "Нафтогаз Украины" уже подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".

Кроме того, Польша, власти которой неоднократно высказывали свое негативное отношение к российскому газопроводу, будет участвовать в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG. Более того, в польской госкомпании PGNiG считают, что Nord Stream 2 AG не соответствует по существу требованиям для сертификации.

Источник: delo.ua

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Темы: газ, ес, россия

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