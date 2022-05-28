Розбитий снарядами центральний тепловий пункт у П’ятихатках відновлять

Центральний тепловий пункт у П’ятихатках, який істотно постраждав під час обстрілів, буде відновлено.

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», бетонний каркас об’єкта витримав удар снарядів. Руйнування зазнали тільки стіни, що не несуть навантаження. Найближчим часом фахівці проведуть ревізію обладнання, демонтують його для часткового використання на інших об’єктах, а у ЦТП у П’ятихатках встановлять нове.

Крім того, ревізійні роботи продовжуються на котельні «Хартрон». Наразі її заповнюють водою для перевірки пошкоджень мереж.

Агентство Телевидения Новости