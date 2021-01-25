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Роз’яснення МОН: як працюватимуть навчальні заклади з 25 січня

Роз’яснення МОН: як працюватимуть навчальні заклади з 25 січня

З 25 січня продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для закладів освіти, визначені постановою Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236. Водночас додаткові обмеження, встановлені на період 8-24 січня, втрачають силу і заклади освіти зможуть відновити свою роботу. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

У відомстві зазначили, що з понеділка свої двері знову відкриють заклади загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти, університети та ПТУ можна буде відвідувати тільки групами з не більше 20 осіб.

Якщо на самоізоляції перебуватиме половина здобувачів освіти та персоналу, то такий заклад відправлятимуть на карантин. Також у закладах освіти забороняється проводити заходи за участі дітей з більш ніж однієї групи чи класу та з глядачами.

Крім того, студентам, які прибувають на навчання з країн “червоної зони”, необхідно проходити самоізоляцію. Під самоізоляцію потрапляють і ті, хто прибув з ОРДЛО та Криму. Однак ця норма не застосовується, якщо немає підстав вважати, що особа контактувала з хворим на COVID-19.

Источник: internetua.com

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