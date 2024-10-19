Розвіддрони на суму 42,6 млн євро передадуть Україні Нідерланди

Україна отримає від Нідерландів розвідувальні дрони на загальну суму понад 42 мільйони євро.

Про це повідомляє Міноборони Нідерландів, пише Кореспондент.

«Нідерландська компанія Delta Quad поставить Україні сучасні дрони для розвідки, стеження й рекогностування», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці безпілотники не нестимуть озброєння, але матимуть змогу долати значні відстані, збираючи розвідувальні дані.

Дрони також мають найсучасніші технології для уникнення виявлення, протидії перешкодам й автономної роботи у разі тимчасової втрати контакту з базою.

Агентство Телевидения Новости