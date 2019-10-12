С 1 января украинцев ждет новая цена на газ: в "Нафтогазе" объяснили, что это значит

Официально уже начиная с 1 января 2020 года по всей Украине газ будет продаваться по "промышленным" тарифам, а значит автоматически поменяется цена на газ и для населения.

Директор ООО "Газоснабжающая компания" НАК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович сделал официальное заявление об изменении тарифов на газ для населения, начиная с 1 января 2020 года, пишет Диалог.UA.

Данное объявление прозвучало во время Украинского газового форума.

По его словам, на данный момент "Нафтогаз" не определяет цену голубого топлива для населения, а лишь выбирает наименьший из четырех показателей.

"С января цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. А там у нас абсолютно рыночные цены", – констатировал Рабинович.

Согласно его объяснению, данные изменения прописаны в законе, который с 1 января отменяет специальные обязательства "Нафтогаза".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из задач власти является уменьшение доли доходов, которую украинские семьи тратят на оплату тарифов на коммунальные услуги.

Напомним, уже с 1 октября 2019 года в Украине всем обладателям права на субсидии должны были пересчитать скидку с учетом расходов на отопление. Более того, согласно новым нормам и правилам отныне помощь от государства смогут получить далеко не все желающие.

Также сообщалось, что украинцам не стоит ждать снижения коммунальных тарифов, так как новое правительство Зеленского настаивает на обеспечении рыночных цен на энергоресурсы и обещает помогать субсидиями только самым нуждающимся.

Источник: dialog.ua

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