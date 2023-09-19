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ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 2025 року

ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 2025 року

Європейська Комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які виїхали до Євросоюзу через російську агресію, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Зазначається, що таке рішення забезпечить впевненість та підтримку для понад 4 млн осіб, які користуються захистом по всьому ЄС.

Зазначимо, що ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одностайним рішенням держав-членів і автоматично продовжив її дію на один рік.

Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються, і тому він повинен бути продовжений як необхідна і відповідна реакція на поточну нестабільну ситуацію, яка поки що не сприяє безпечному і довгостроковому поверненню осіб, які користуються тимчасовим захистом в ЄС.

Тепер ця пропозиція Комісії має бути ухвалена Радою ЄС.

Агентство Телевидения Новости

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