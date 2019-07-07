SaveOlegSentsov: правозащитники обратились к Могерини

Участники глобальной акции SaveOlegSentsov накануне саммита Украина-Европейский Союз, который открывается в Киеве 8 июля, подготовили обращение к вице-президенту Европейской комиссии, высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини, в котором просят реальных действий для решения проблемы незаконно удерживаемых Россией граждан Украины.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава правления «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук.

Она обнародовала проект обращения, которое является открытым для подписания общественными организациями по ссылке tinyurl.com.

«В очередной раз обращаемся к ЕС с тем, чтобы они сделали ряд важных шагов - назначили представителя по оккупированным украинским территориям Крыма и Донбасса, начали постоянный мониторинг судебных заседаний над политзаключенными, отправили независимые миссии врачей, приняли европейский аналог акта Магнитского и тому подобное», - отметила Матвийчук.

В документе говорится о том, что 13 июля будет день рождения украинского режиссера Олега Сенцова, который в прошлом году получил премию Европейского парламента имени А.Д. Сахарова. «Уже шестой год он будет встречать его в колонии на крайнем севере Российской Федерации. Несмотря на очевидную абсурдность обвинений, многочисленные требования международных организаций, публичные обращения руководства разных стран и мощную кампанию поддержки ничего не меняется к лучшему», – говорится в обращении.

«Количество заключенных по политическим мотивам граждан Украины в России и оккупированном Крыму перевалило за сотню. На оккупированном Донбассе продолжается практика похищения и пытки людей. Вопреки Минским договоренностям пленные на востоке уже более четырех лет ждут освобождения», - отмечается в документе.

Агентство Телевидения Новости