СБУ проведет в Харькове контрдиверсионные учения

Служба безопасности Украины с 9 по 12 февраля будет проводить масштабные тренировки по противодействию диверсионным проявлениям на территории города Харькова и Харьковской области.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, целью проведения указанных тренировок является обеспечение эффективного реагирования государственной антитеррористической системы на угрозы совершения террористического акта или диверсии, а также минимизации их последствий.

«Приносим извинения за временные неудобства и просим харьковчан и гостей города с пониманием отнестись к необходимости проведения противодиверсионных тренировок», - говорится в сообщении.

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