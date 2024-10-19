Серед звільнених воїнів України є 2 бійці з Харківської області – Синєгубов

До України повернули 95 воїнів, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину та Херсонщину.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Серед них, за попередніми даними, 2 бійці з Харківської області: один із Харкова та один з Чугуївського району, розповів Синєгубов.

Нагадаємо, 18 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими. З російського полону вдалося звільнити ще 95 українських захисників.

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