Ще ближче до Ізюма: ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині

ЗСУ звільнили села Співаківка і Заводи на околицях Ізюму, – повідомив депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник.

“На Ізюмському напрямку продовжуються запеклі бої.Окупанти намагаються просуватись в бік Слов’янська, Барвінкового з метою оточення наших військ. Проте ЗСУ та ТрО тримають оборону й завдають контрударів противнику у фланги, звільняючи деякі населені пункти вже навіть і на околицях Ізюма. Це такі села як Співаківка і Заводи, які розташовані по обидва береги річки Сіверський Донець. Сподіваємось, нашим військовим вдасться закріпитись на цих рубежах і вони зможуть продовжити свій контрнаступ, результатом якого стане визволення Ізюма”, – повідомив Стрельник.

Від Співаківки ( колишній Червоний Шахтар) до Ізюму меньше 20 кілометрів. Більш того, рашисти через контрнаступ ВСУ опинились в полукотлі. Але складність ситуації в тому, ш=що під Ізюмом велике скупчення російських військ – Заводи вже не вперше переходять з рук в руки

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