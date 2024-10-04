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Ще три підземні школи планують збудувати у Харкові

Ще три підземні школи планують збудувати у Харкові

У Харкові планують будівництво ще трьох підземних шкіл.

Про це сьогодні, 4 жовтня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що попит на комбіноване навчання серед харків’ян є досить високим, адже зараз у місті перебувають 53 тис. школярів.

«Щоб наші діти мали змогу навчатися офлайн, ми збудували першу в Україні підземну школу. Там у дві зміни навчається майже одна тисяча дітей. Крім того, ми обладнали для навчання приміщення на шести станціях метрополітену. Але попит дуже великий. Тому ми вже будуємо три підземні школи у різних районах Харкова та плануємо будівництво ще трьох. Тобто буде ще шість таких шкіл», – повідомив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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