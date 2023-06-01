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01.06.2023 16:24
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Синєгубов прокоментував наслідки ракетного удару по Харкову

Синєгубов прокоментував наслідки ракетного удару по Харкову

В ефірі “Єдиних новин” розповів про наслідки ракетного удару по Харкову

Внаслідок двох ракетних ударів по Індустріальному району Харкова, які ворог завдав сьогодні вдень, попередньо з ракетних систем С-300, пошкоджено одне з цивільних промислових підприємств.

Рятувальники витягнули з-під завалів поранену жінку. На щастя, вона зазнала відносно незначних ушкоджень, її стан стабільний. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Агентство Телевидения Новости

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