Синєгубов прокоментував наслідки ракетного удару по Харкову

В ефірі “Єдиних новин” розповів про наслідки ракетного удару по Харкову

Внаслідок двох ракетних ударів по Індустріальному району Харкова, які ворог завдав сьогодні вдень, попередньо з ракетних систем С-300, пошкоджено одне з цивільних промислових підприємств.

Рятувальники витягнули з-під завалів поранену жінку. На щастя, вона зазнала відносно незначних ушкоджень, її стан стабільний. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Агентство Телевидения Новости