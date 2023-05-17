Держава
Перейти к списку новостей
17.05.2023 15:23
Просмотров: 189

Синєгубов зустрівся з гуманітарною координаторкою ООН в Україні Деніз Браун

Синєгубов зустрівся з гуманітарною координаторкою ООН в Україні Деніз Браун

У межах зустрічі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив на необхідності посилення ходу розмінування сільськогосподарських угідь і збільшенні кількості піротехнічних розрахунків.

«Ми щиро вдячні за допомогу в організації роботи міжнародних фахівців з розмінування. Першочергово роботи тривають на об’єктах критичної інфраструктури. Також необхідно розміновувати сільгоспугіддя. Наразі потенційно небезпечними залишаються близько 570 тисяч гектарів. До розмінування 250 тисяч гектарів ми вже можемо приступати. Розраховуємо у тому числі й на допомогу міжнародних партнерів», – зазначив Олег Синєгубов.

Крім того, начальник Харківської ОВА та представники ООН обговорили питання розміщення внутрішньо переміщених осіб і покращення умов їхнього проживання. Також йшлося про допомогу у відновленні пошкодженого житла.

«Нині наша організація фінансує та всебічно підтримує відновлення комунікацій в Ізюмі, а саме ремонт водопроводу. Харківщина – чи не єдиний регіон, де є можливість розселяти внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках університетів. Для цього ми готові всебічно сприяти ремонту комунікацій та місць загального користування задля покращення умов розміщення ВПО», – додала Деніз Браун.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 