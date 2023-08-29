Скібіцький: Ми шукаємо, де саме росія виготовляє «шахеди»

У збитих нещодавно «шахедах» виявили факт зростання російських деталей. Це одне зі свідчень того, що фінальний етап збору цих БПЛА відбувається на території рф.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.

Згідно з попередніми даними Воєнної розвідки України, росія почала працювати над налагодженням потужного виробництва БПЛА цього типу на своїй території.

«У другому півріччі цього року противник запланував виготовити 1300 одиниць так званих «ґєрань-2», тобто «шахедів»: росіяни можуть застосовувати комплектуючі як іноземного, так і власного виробництва. Проте в дійсності вони на сьогодні не здатні виготовляти таку кількість БПЛА», ― сказав Вадим Скібіцький.

Він додав, що у виробництві ударних дронів та деталей до них бере участь не одне підприємство в рф. Зараз українська розвідка працює над тим, аби визначити місця та фактичні обсяги виробництва БПЛА на росії.

За словами Вадима Скібіцького, успішність планів росіян буде залежати від того, наскільки потужно Україна працюватиме у тандемі з нашими партнерами щодо санкцій.

«Ми ділимось інформацією з партнерами, аби визначити і закрити шляхи постачання на територію росії компонентів, обладнання, верстатів, програмного забезпечення, які використовуються саме для виробництва БПЛА. Крім того, ці плани [ворога] будуть залежати від успішної кінетичної дії на ті об’єкти, які беруть участь у виробництві цих дронів у рф», ― заявив представник ГУР МО України.

Ударні безпілотники відіграють важливу роль у новій тактиці обстрілів росіян: вони комбінують застосування БПЛА та ракетного озброєння. Це один з варіантів, який ворог може використати в осінньо-зимовий період для атак на енергетичну інфраструктуру України.

«Ми, зі свого боку, будемо робити все, щоб захистити наші об’єкти, своєчасно виявити підготовку до ударів і, відповідно, дати рекомендації нашим енергетикам, щоб не допустити серйозних руйнувань», ― підсумував Вадим Скібіцький.

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