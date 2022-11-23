Соединенные Штаты выделяют $4,5 млрд на поддержку Правительства Украины

Агентство США по международному развитию

Управление по связям с прессой

22 ноября 2022 года

Пресс-релиз

(https://www.state.gov/translations/russian/%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%82-45-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery)Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов и Государственным департаментом США предоставляют Правительству Украины дополнительную прямую бюджетную поддержку в размере $4,5 млрд. Это финансирование, которое поможет уменьшить острый дефицит бюджета, вызванный жестокой агрессивной войной Путина, стало возможным благодаря щедрой двухпартийной поддержке со стороны Конгресса США. Правительство Украины получит финансирование двумя траншами до конца 2022 года.

Эти средства, предоставляемые Соединенными Штатами через Всемирный банк, позволяют Правительству Украины противостоять огромному экономическому, социальному и политическому давлению, вызванному агрессией России в Украине. Эта помощь обеспечивает функционирование основных государственных служб, таких как больницы, школы и коммунальные службы, и обеспечивает поддержку служб экстренного реагирования и пожарных, которые каждый день спасают жизни украинских граждан. Бюджетная помощь продолжает оказывать поддержку украинцам, ещё глубже погрузившимся в нищету с начала войны, в том числе лицам с низким доходом, пожилым людям, детям с ограниченными возможностями и внутренне перемещенным лицам. Она также предоставит новые жилищно-коммунальные субсидии в течение зимнего сезона в ответ на жестокое нападение Путина на украинскую инфраструктуру электроснабжения и теплоснабжения.

Как только эти дополнительные средства будут полностью освоены, Правительство США предоставит Правительству Украины прямую бюджетную поддержку в размере $13 млрд. Надёжные гарантии, введенные Всемирным банком, в сочетании с финансируемой USAID экспертной сторонней мониторинговой поддержкой, внедрённой в Правительство Украины, обеспечивают подотчётность и прозрачность в использовании этих средств.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля USAID координирует свои действия с гуманитарными партнерами в стране и регионе, предоставляя украинцам спасительную гуманитарную помощь, а также наращивает критически важную помощь в целях развития для реагирования на кибератаки и угрозы энергетическому сектору, противодействия дезинформации, поддержки малого бизнеса и сельскохозяйственного сектора, документирования нарушений прав человека, удовлетворения основных потребностей в области здравоохранения и обеспечения непрерывного функционирования местных, региональных и национальных органов власти.

Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке Украины и её народа в условиях неспровоцированной и неоправданной войны Кремля.

Джерело: https://t.me/blacklampa/7664

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