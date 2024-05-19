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Американские врачи застряли в Газе, “Си-эн-эн” состряпал душераздирающий репортаж

Американские врачи застряли в Газе, “Си-эн-эн” состряпал душераздирающий репортаж

Десятки иностранных врачей не могут уехать домой из сектора Газа, а другие медики не в состоянии попасть в анклав после того, как ЦАХАЛ начал военные действия в приграничном с Египтом городе Рафиах. Об этом сообщает телеканал “Си-эн-эн”.

По его сведениям, американская неправительственная организация FAJR Scientific, с начала войны отправляющая группы врачей в Газу, а также в Иудею и Самарию для профессиональной медицинской помощи местным жителям, уже обратилась к американскому правительству с просьбой помочь скоординировать безопасный выезд команды, которая должна была покинуть сектор еще в понедельник.

“Я прошу правительство вмешаться, чтобы защитить граждан США, оказавшихся в зоне боевых действий, и как можно скорее вернуть их домой”, — сказал исполнительный директор организации Мосаб Насер, который также находится в Газе.

В группе, о которой идет речь, 17 человек, из них 12 американцев, трое граждан Великобритании, один оманец и один египтянин. По словам Насера, как минимум одному члену команды требуется эвакуация по медицинским показаниям. Сейчас все эти врачи находятся в Европейской больнице в Хан-Юнисе.

Описывая бедственное положение медиков в Газе, которые отправились туда, осознавая риски и тяжелые условия для работы, “Си-эн-эн” не поскупился на душераздирающие подробности: телеканал рассказал об отсутствии средств гигиены, о жужжащих над головами беспилотниках, личинках в ранах, ампутациях без обезболивания, антисанитарии в операционных.

По мнению американских журналистов, в такой ситуации виноваты Израиль и Египет, которые “не могут договориться” об открытии КПП “Рафиах”, но никак не ХАМАС, который развязал эту войну и теперь прикрывает себя мирными жителями, в том числе и американскими врачами.

Джерело: nigroll.com

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