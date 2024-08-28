Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:54
Просмотров: 139

Сьогодні на Харківщині одночасно діють графіки погодинних та аварійних відключень

Сьогодні на Харківщині одночасно діють графіки погодинних та аварійних відключень

У зв’язку з обстрілами енергетичних об’єктів України найближчим часом енергетики вимушені вводити додаткові обмеження електропостачання.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Сьогодні, 28 серпня, у Харківській області одночасно застосовуються графіки погодинних та аварійних відключень. Звертаємо вашу увагу на те, що через це тривалість відключень може збільшуватися, наголошують енергетики.

У населених пунктах, які розташовані у 20-кілометровій зоні від державного кордону чи від лінії фронту, відключення не застосовуються, зазначили у Харківобленерго.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 