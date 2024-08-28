Сьогодні на Харківщині одночасно діють графіки погодинних та аварійних відключень

У зв’язку з обстрілами енергетичних об’єктів України найближчим часом енергетики вимушені вводити додаткові обмеження електропостачання.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Сьогодні, 28 серпня, у Харківській області одночасно застосовуються графіки погодинних та аварійних відключень. Звертаємо вашу увагу на те, що через це тривалість відключень може збільшуватися, наголошують енергетики.

У населених пунктах, які розташовані у 20-кілометровій зоні від державного кордону чи від лінії фронту, відключення не застосовуються, зазначили у Харківобленерго.

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