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Сьогодні у Харкові та області відключатимуть світло за графіками – Обленерго

Сьогодні у Харкові та області відключатимуть світло за графіками – Обленерго

Сьогодні, 19 червня, у Харкові та Харківській області застосовується графік погодинних відключень.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Графік відключень електроенергії на 15-21 червня за посиланням.

Нагадаємо, червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Агентство Телевидения Новости

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