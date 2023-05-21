США оголосили про новий пакет допомоги для України на $375 млн: що до нього увійде

Президент США Байден оголосив про додаткову допомогу після зустрічі з українським лідером Зеленським у Японії.

Згідно з інформацією на сайті Міністерства оборони США, до пакету увійдуть:

● боєприпаси для HIMARS;

● артилерійські снаряди;

● протитанкові керовані ракети TOW;

● протитанкові системи Javelin і AT-4;

● мостові системи;

● броньовані медичні машини;

● вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

● тепловізійні системи;

● запчастини та інше польове обладнання.

(https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3402206/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/)

Джерело: https://t.me/spravdi/29332

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