США оголосили про новий пакет допомоги для України на $375 млн: що до нього увійде
Президент США Байден оголосив про додаткову допомогу після зустрічі з українським лідером Зеленським у Японії.
Згідно з інформацією на сайті Міністерства оборони США, до пакету увійдуть:
● боєприпаси для HIMARS;
● артилерійські снаряди;
● протитанкові керовані ракети TOW;
● протитанкові системи Javelin і AT-4;
● мостові системи;
● броньовані медичні машини;
● вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
● тепловізійні системи;
● запчастини та інше польове обладнання.
(https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3402206/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/)
Джерело: https://t.me/spravdi/29332