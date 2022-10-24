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24.10.2022 19:32
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Світло є на 75% деокупованої Харківщини, з опаленням ситуація важка, – ХОВА

Світло є на 75% деокупованої Харківщини, з опаленням ситуація важка, – ХОВА

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, наразі уже відновлено електропостачання для майже 75% та газопостачання для 25% населення звільнених територій Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Ситуація з опаленням більш важка.

“Через обстріли окупантів у деяких містах багато об’єктів теплової інфраструктури просто знищені. Попри усе вживаємо комплексні підходи до вирішення цієї проблеми. Відновлюємо роботу того, що уціліло, забезпечуємо мешканців приватного сектору альтернативним паливом тощо”, – розповів Олег Синєгубов.

Він також зауважив, що в області тривають заходи з економії електроенергії. Введено серйозні обмеження електроспоживання для 212 підприємств. На більшості території Харківщини відключень електрики для житлового фонду сьогодні немає. В Чугуївській, Лозівській, Краснокутській та Золочівській громадах електропостачання обмежене для ліквідації аварій.

Агентство Телевидения Новости

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