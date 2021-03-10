Субсидия-2021. Кому могут отказать в предоставлении льготы и сколько жителей области её получают?

В управлении социальной защиты населения в Дергачах в течение всего дня посетителей немного. После начала пандемии консультации людям предоставляют в режиме онлайн, или назначают встречу в управлении на определенное время. Однако повлиял на работу не только карантин, говорят в администрации, но и новое разделение районов в Харьковской области. Документов обрабатывать теперь приходится больше, отмечают работники, но людям оформить субсидию или иную льготу должно быть легче.

Наталья Приходько, зам. нач. упр. соцзащиты населения Харьковского районного совета:

В одному управлінні знаходяться фахівці виконавчої влади із прийому документів. Також сидять по сільским радам уповноважені особи для зручності людей. Як ви бачите, в холі людей небагато. Люди територіально звернулися, отримали консультації, і виконавча влада передає документи до Державної установи.

Во время карантина для определенных категорий порядок получения субсидии упростили: речь идет об автоматическом назначении субсидии, предоставлении документов дистанционно - через веб-сайт Минсоцполитики или почту, увеличении социальных норм потребления услуг на 50 процентов и новая процедура оформления помощи от государства для людей, потерявших работу из-за коронавирусной пандемии. Правда, для безработных есть главное условие - учет в центре занятости.

В госбюджете на 2021 заложено 36 миллиардов гривен для выплаты субсидий украинцам, и хотя расходы в 2020 сокращали несколько раз, однако сумма все равно меньше прошлогодней. В Министерстве финансов уверяют - количество семей, которые смогут получить льготу на коммуналку, существенно не изменится. Вместе с тем, размер помощи может уменьшиться из-за повышения минимальной зарплаты. Кроме того, всю информацию о доходах субсидиантов будут тщательно проверять.

В областном управлении соцзащиты населения Харьковщины подчеркивают, в области получают субсидию около 230 тысяч человек. Семьям, в которых не произошло никаких изменений в течение последних месяцев - беспокоиться нечего. Но есть четкий перечень условий, когда субсидию заберут или откажут соискателю в предоставлении льготы. В частности, это приобретение нового авто, задолженность по выплате алиментов, квартира размером 120 квадратных метров или дом на 200 квадратов, отсутствие официального дохода.

Ольга Балева, нач. отд. льгот и жилищных субсидий Деп. соцзащиты населения ХОГА:

Розмір субсидії, який отримує сім'я, залежить, по-перше, від доходів сім'ї, по-друге, від вартості комунальних послуг. Якщо доходи збільшуються і вартість комунальних послуг залишається незмінною, житлова субсидія зменшується. Якщо навпроти - доходи незмінні і збільшується вартість житлово-комунальних послуг - обо'вязково житлова субсидія перераховується і розмір зібльшується.

Основанием для лишения субсидии или отказе претенденту на льготу могут также стать долги на сумму 340 гривен сроком более месяца. А коммунальных должников в Харьковской области хватает. Харьковщина попала в пятерку лидеров по уровню неуплаты населения за коммунальные услуги. Государственная служба статистики сообщает, что сумма долга приближается к 2,5 миллиардов гривен. Это касается оплаты различных услуг - от отопления и горячей воды до воды холодной и канализации.

Тарас Грущак, зам. дир. КП "Харьковводоканал":

Мешканці міста Харкова заборгували КП близько 560 мільйонів гривень за отримані послуги з водопостачання і водовідведення. Це станом на сьогодні. У нас є боржники, які мають заборгованітсь 2-3 місяці, є боржники, які частково оплачують отримані послуги, є боржники, у яких строк заборгованості набагато більше, ніж місяць, два, три.

Хуже жители города и области, по данным службы статистики, платят за теплоснабжение и горячую воду. В харьковской мэрии обещают - сдерживать накопление долгов среди населения планируют стабильной тарифной политикой.

Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова:

До конца отопительного сезона ни один тариф: ни на горячую воду, ни на теплоснабжение повышаться не будут. То. что касается-следующего отопительного сезона - мы думаем, как найти компеснационные средства для того, чтобы тариф остался неизменным. Я понимаю, какую ответственность беру на себя, но так же понимаю, что невозможно больше людям повышать тарифы.

А вот за какую услугу горожане платят лучше, сообщают специалисты службы статистики, это за управление многоквартирным домом и благоустройство территории.

Агентство Телевидения Новости