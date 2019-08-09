Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против главы СБУ Грицака
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака. Об этом говорится в решении суда от 2 августа 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.
Кроме того, суд обязывает НАБУ открыть уголовные производства против первого заместителя главы СБУ и ряда высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Речь идет о первом заместителе главы - начальнике Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, прокуроре прокуратуры Волынской области, заместителе прокурора области и прокуроре Волынской области, начальнике Главного следственного управления, заместителе начальника Главного следственного управления, начальнике следственного управления ГУ НП в Волынской области, заместителе начальника СУ ГУ НП в Волынской области.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.
В то же время 6 июня Верховная рада Украины отказалась увольнять Василия Грицака с должности главы СБУ.