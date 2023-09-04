Сума компенсацій за програмою єВідновлення на Харківщині сягнула понад 313 млн грн – Олег Синєгубов

3136 заявників уже отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф. На їх рахунки загалом надійшло понад 256,1 млн грн.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сума компенсацій за програмою єВідновлення на Харківщині сягнула понад 313 млн грн. Ще на 57,2 млн грн призначено компенсації, незабаром вони також будуть перераховані заявникам. Зокрема, жителям міста Харків нараховано виплати на 42,6 млн грн. З них 30,2 млн грн уже переведено на рахунки отримувачів компенсації», – зазначив Олег Синєгубов.

Загалом із початку реалізації програми єВідновлення в області подано 15570 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Їх обробка триває.

«Робимо все можливе, щоб жителі Харківщини якнайшвидше отримали кошти та змогли відновити свої оселі до настання холодів», – наголосив начальник ХОВА.

Агентство Телевидения Новости