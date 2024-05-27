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Сунак запропонував відновити військовий обов'язок у Британії, скасований понад 60 років тому

Сунак запропонував відновити військовий обовязок у Британії, скасований понад 60 років тому

Прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що країна вже у 2025 році повернеться до загального військового обов'язку у разі перемоги на виборах очолюваної ним Консервативної партії, пише BBC.

Згідно з планом консерваторів, які значно поступаються популярністю лейбористам, у 18-річних британців буде вибір: піти на рік в армію або волонтерити раз на місяць (25 днів на рік) у своїй громаді разом з пожежниками, поліцією чи медичною службою.

Сунак сказав, що такий крок допоможе молодим людям здобути корисні навички, навчитися чогось нового і приносити користь громаді та країні. Також консерватори вважають, що їхній план зменшить безробіття та рівень злочинності серед молоді.

У Лейбористській партії, яка є фаворитом виборів, розкритикували план консерваторів. Її речник сказав, що "торі зменшили збройні сили до найменшого розміру з часів Наполеона", а тепер шукають вихід із ситуації й хочуть розв'язати проблему завдяки 18-річним.

Ліберальні демократи також розкритикували Консервативну партію. Їхній представник Річард Форд сказав, що колись збройні сили Великої Британії викликали заздрість в усьому світі, а консерватори їх "знищили".

Обов'язкова служба в армії у Великій Британії була скасована 1960 року. У 2015 році принц Гаррі висловився за повернення національної служби, заявивши, що армія була для нього корисною.

Скорочення у британській армії призвели до того, що її чисельність зменшилася з понад 100 000 у 2010 році до 73 000 станом на початок 2024-го.

Джерело: news.liga.net

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