Ті, хто не оновив дані в ТЦК, тепер не зможуть отримати бронювання – Кабмін

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних: тепер його можна отримати, якщо громадяни уточнили свої військово-облікові дані.

Про це йдеться у постанові № 1125 від 1 жовтня, повідомляє УНІАН.

Так, уряд уточнив підстави для отримання бронювання. Тепер це можливо, коли військовозобовʼязаний:

перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;не перебуває у розшуку.

Також серед підстав, які дозволяють відмовити державному органу чи підприємству у бронюванні їхнього працівника, – відсутність в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей про громадянина.

Також Кабінет міністрів України скоротив термін явки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Раніше діяла норма, згідно з якою день явки резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Згідно ухваленого рішення, відтепер прибути до ТЦК за повісткою з адміністративного центру області необхідно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти.

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