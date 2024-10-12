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Такі перевірки мають бути постійними: у Раді підтримали рейди ТЦК після концерту «Океану Ельзи»

Такі перевірки мають бути постійними: у Раді підтримали рейди ТЦК після концерту «Океану Ельзи»

Напередодні ввечері у низці міст, зокрема, Києві, Харкові, Дніпрі та Львові, відбулися рейди ТЦК із перевірки документів у чоловіків призовного віку. Зокрема, найбільший резонанс викликали перевірки відвідувачів концерту групи «Океан Ельзи» в столиці.

Події прокоментував голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Микита Потураєв заявив, що такі перевірки, як після концерту гурту «Океан Ельзи» в Києві, мають відбуватися постійно і перевірка документів після будь-якого публічного або масового заходу не є загрозою для української культури. Депутат також не загрозою для економіки перевірки документів у барах та клубах.

«Ба більше – я вітаю такі перевірки і вважаю, що вони мають бути наскрізними й постійними. І всі мають про це знати», – написав він.

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту в Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи», після якого на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК разом з поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Кількох чоловіків затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки. Одночасно в інших міста, зокрема Харкові, Дніпрі, Львові відбулися рейди по барах та клубах.

Агентство Телевидения Новости

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