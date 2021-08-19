Талибы провозгласили образование Исламского эмирата Афганистан

Радикальное исламистское движение «Талибан» провозгласило образование Исламского эмирата Афганистан. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителя «Талибана» Забихуллу Муджахида.

Представитель талибов также опубликовал в Твиттере соответствующую декларацию.

Это заявление сделано в 102-ю годовщину независимости Афганистана от Британской империи.

Движение использовало название «Исламский эмират Афганистан» во время своего жестокого правления в период с 1996 по 2001 год.

Отметим, в некоторых городах Афганистана продолжаются протесты ко Дню независимости страны. В среду по меньшей мере три человека погибли и более десяти получили ранения после того, как боевики Талибана открыли огонь по участникам акции в афганском городе Джелалабад в провинции Нангархар. Это произошло тогда, когда местные жители пытались установить национальный флаг Афганистана на площади в городе вместо флага Талибана.

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