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Юлия Светличная проголосовала на выборах президента Украины

Юлия Светличная проголосовала на выборах президента Украины

Сегодня, 31 марта, глава Харьковской областной госадминистрации исполнила свой гражданский долг,  проголосовав на выборах президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Отвечая на вопрос о собственном выборе, Юлия Светличная сказала: «Я проголосовала сегодня за сильную страну. За безопасность. И за политику, которая будет поддерживать харьковчан и жителей нашей области».

Как отметили в пресс-службе ХОГА, 31 марта отдать свой голос за Президента Украины могут около 2 млн 110 тысяч жителей нашего региона.

В области сформированы 14 окружных и 1681 территориальный избирательные участки.

«Надеемся, что явка сегодня будет высокая. На это время она немного выше, чем на прошлых выборах. Для обеспечения избирательного процесса было сделано все необходимое. Правопорядок и охрану участков осуществляют около 10 тысяч правоохранителей», - сообщила глава ХОГА Юлия Светличная, проголосовав на своем избирательном участке.

Руководитель области отметила, что окончательные данные по явке избирателей в области рассчитывают получить до 20 часов, и сообщила, что в настоящее время существенных нарушений избирательного законодательства в области не зафиксировано.

Агентство Телевидения Новости

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