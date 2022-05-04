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Юрий Витренко о газовых санкциях

Юрий Витренко о газовых санкциях

Исполнительный директор украинской государственной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил немецкому изданию DW, что он доволен тем, что ЕС и Германия, в частности, работают над снижением зависимости от российской нефти и газа и приближаются к нефтяному эмбарго.

«Мы очень ценим эти усилия, хотя и понимаем, что для Европы, которая сама сделала себя зависимой от российской нефти и газа, это непросто.

Однако этого недостаточно, потому что война продолжается, и гибнут гражданские. Необходимо сделать еще многое, чтобы прекратить финансирование кровавого режима Путина.

Стоит также отметить, что газотранспортная инфраструктура, по которой газ попадает в Европу, не является целью для российской армии. Они бьют только по инфраструктуре, которая распределяет газ внутри самой Украины».

Источник: https://t.me/u_now/46962

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