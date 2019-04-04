В центре Харькова попрощались с волонтером Яной Червоной (видео)

Сегодня, 4 апреля, возле памятника Шевченко прощаются с Яной Червоной, которая погибла в зоне ООС на Луганщине несколько дней назад.

Об этом сообщает UA: Харьков.

Так, с 11 утра у памятника начали собираться люди. Это - друзья и знакомые погибшей, харьковские волонтеры, военнослужащие и ветераны.

Напомним, Яна Червоная - волонтер, наводчица-пулеметчица батальона "Донбасс-Украина" с лета 2017 года. П

огибла женщина 2 апреля на позициях украинских военных рядом с Попасной в Луганской области. По словам комбата Вячеслава Власенко, снаряд попал в блиндаж, где была старший солдат с напарником Александром Милютиным. Оба погибли.

Ей было 39 лет, у нее осталось двое детей - десятилетний сын и восьмилетняя дочь. Похоронят женщину на Аллее Славы на 18-м кладбище.





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