В Харькове готовятся к 30-летию независимости Украины

Флагшток с флагом будет установлен на пересечении Соборного спуска и улицы Полтавский шлях. Об этом сообщили в ХОГА.

Сейчас в рамках реализации Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство» вдоль Сергиевской площади от Соборного спуска до улицы Полтавский шлях начались работы по восстановлению элементов благоустройства территории. На пересечении стратегически важных харьковских дорог появится небольшой зеленый островок. Это парковая зона с местами отдыха, в центре которой будет развиваться флаг Украины.

«Мы активно готовимся к 30-й годовщине независимости Украины. Сейчас на месте, где будет обустроена парковая зона, демонтируется старое покрытие, убираются мелкие формы, обустраивается территория и готовится котлован под фундамент для флагштока. Затем планируется установка каркасной основы флагштока, замена системы освещения, скамеек и урн. И напоследок – благоустройство прилегающей территории», – рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Харнам.

Агентство Телевидения Новости