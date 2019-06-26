В Харькове прошел флешмоб ко Всемирному дню борьбы с наркоманией

К всемирному дню борьбы с наркоманией активисты благотворительного фонда «Парус» провели несколько мероприятий.

В районе метро Индустриальная и Героев Труда во время флешмоба активисты давали бесплатные консультации на темы: куда обратиться за помощью или как выявить наркозависимых в своем окружении.

Карина Меликян, активистка благотворительного фонда «Парус»

Если какая-то из этих проблем встречается в его семье или в его окружении - близкие, знакомые, то это звоночек о том, что нужно разговаривать с человеком, нужно обратиться, наши флаера, наши девочки дают места, куда можно обратиться за бесплатной консультацией к наркологу

К тому же все желающие имели возможность сделать бесплатный анонимный анализ на ВИЧ и гепатит, а результат получить уже через несколько минут.

Подготовка к сбору анализа… Сам анализ

Анна, харьковчанка

Последний раз я сдавала, когда была беременная, и все - вот уже пять лет. Так как-то не задумывалась даже об этом, а вот сейчас стояли, кушали и увидели тут движение какое-то

Цель акции - привлечь внимание к проблеме наркозависимых и помочь тем, кто с ней уже столкнулся. Как говорят активисты - эти люди не заслуживают осуждения, а нуждаются в помощи.

Анатолий Кузнецов, активист БФ "Парус"

Самое главное –говорить об этом. Потому что, если мы будем замалчивать проблему мы ее не решим – это первое, а второе, как я уже говорил, наркозависимые – это больные люди, которые нуждаются в лечении и уходе

В районе Индустриальной к активистам подошли около десятка человек, половина из которых согласились сдать анализ на ВИЧ. У всех он был отрицательным. Возле метро Героев Труда количество участников было примерно таким же.

Агентство Телевидения Новости