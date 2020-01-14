Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:35
Просмотров: 51

В Харькове прошли учения танкистов

В Харькове прошли учения танкистов

Курсанты Военного института танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" провели учения. 

Четвертокурсники усовершенствовали навыки по техническому обслуживанию боевых машин.

Будущие офицеры отработали применение приборов и силовых установок Т-64Б, БМП-2, БМП-1 и БТР-80, а также ликвидировали условные неисправности в работе электрических систем бронетехники.

"Ремонта элементов вооружения Т-64Б и БМП-2 - основных образцов бронемашин, имеющихся на вооружении украинской армии, - уделили особое внимание. Все происходило в условиях, максимально приближенные к реальным боевым действиям. Подобная практика добавляет будущим военным специалистам уверенности в своих действиях и улучшает их профессиональные умения, - подытожил начальник военного института полковник Александр Серпухов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 