В яких випадках працівники ТЦК можуть застосовувати силу до громадян пояснили в Раді

Від початку мобілізаційних заходів час від часу в мережі з’являються відео сутичок між представниками ТЦК та військовозобов’язаними.

Наразі в Україні передбачено кілька підстав, коли співробітники ТЦК можуть застосувати силу, щоб затримати громадян. Про це заявив заступник голови комітету Верховної ради з питань прав людини Руслан Горбенко, повідомляє Судово-юридична газета.

Горбенко наголосив, що кожну справу, кожен окремий випадок потрібно розглядати ретельно і комплексно.

За його словами, представники ТЦК можуть застосовувати силу або вдаватись до примусових заходів у випадках, коли:

громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації;у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби.

«Проте наразі почали ширитись заяви про побиття або навіть вбивства осіб від рук співробітників ТЦК. Звісно, необхідно проводити розслідування таких випадків, ретельні перевірки співробітників центрів комплектування. Були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів», – підкреслив Горбенко.

Також він зазначив, що через це дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов’язаними.

«Це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування. Водночас очевидно, що необхідні більш жорсткі санкції за протиправні дії з боку посадових осіб, відповідальних за мобілізацію», – зауважив заступник голови Комітету парламенту.

Агентство Телевидения Новости