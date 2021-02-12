В Японии появился министр по одиночеству

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга озадачен проблемой одиночества в условиях карантина. Он решил создать должность и назначить на нее человека, который возглавит борьбу с одиночеством и изоляцией в стране, передает Nikkei.

Премьер анонсировал, что ее займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото. Таким образом он будет совмещать работу на двух постах.

«Из-за распространения вируса выросло число самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры», — сказал ему Суга.

Агентство Телевидения Новости