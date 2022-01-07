В Минобороны разъяснили, кого будут брать в батальоны теробороны

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных силах, службу в других военных формированиях и правоохранительных органах.

Об этом говорится в разъяснении, обнародованном на Aрміяinform.

При этом отмечается, что в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии, что предусмотрено статьей 9 закона «Об основах национального сопротивления».

Граждан Украины, которые не проходили службу в ВСУ, воинских формированиях и правоохранительных органах, среди прочих будут принимать в добровольческие формирования территориальных общин. Они войдут в состав после принесения присяги добровольца территориальной обороны.

Кроме того, для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже обратились к гражданам с предложением стать частью территориальной обороны родного края.

«Преимущество такой службы в том, что военные будут служить рядом с домом и, по существу, будут защищать свою малую Родину. В особый период комплектование частей будет осуществляться военнослужащими по контракту, по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом. Они будут занимать офицерские, старшинские, сержантские и солдатские должности. Все военнослужащие будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием. Им будет предоставляться бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения. Также за всеми военнослужащими будет сохраняться место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, у которых они работали на время призыва», — сказано в разъяснении.

Кроме того, на время действия особого периода в случае призыва на военную службу выплата пенсии для получавших ее армейцев не прекращается, а после увольнения со службы — подлежит обязательному перерасчету.

В то же время в состав добровольческих формирований территориальных общин не может быть зачислено лицо, ранее осужденное к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабилитированного, или имеющее две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

Напомним, 1 января 2022 года вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления», согласно которому ведущая роль в организации и выполнении заданий территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Национальное сопротивление – это вовлечение всего населения в противодействие агрессору, а также подготовка к такому противодействию.

Основой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является их общевойсковая подготовка, организуемая по территориально-зональному принципу.

Командующим Сил теробороны ВСУ назначен генерал Юрий Галушкин.

Источник: УНИАН

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