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В Індустріальному районі тепер можна буде оформити біометричні документи

В Індустріальному районі тепер можна буде оформити біометричні документи

З 5 травня громадяни зможуть оформити біометричні документи ще в одному територіальному підрозділі Центру надання адміністративних послуг міста Харкова – Індустріальному.

Зареєструватися в електронній черзі можна вже зараз за посиланням: https://dozvil.kh.ua/queue

А загалом оформити біометричні документи можна в шести територіальних підрозділах:

Регіональний центр послуг (пр.Тракторобудівників, 144);ЦНАП Шевченківського району (пр. Науки, 17-а);ЦНАП Немишлянського району (пр. Петра Григоренка, 17);ЦНАП Київського району (вул. Чернишевська, 55);ЦНАП Холодногірського району (вул. Благовіщенська, 34);ЦНАП Індустріального району (пр. Архітектора Альошина, 11).

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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