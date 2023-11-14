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В Інституті демографії та соцдосліджень спрогнозували чисельність населення України у 2033 році

В Інституті демографії та соцдосліджень спрогнозували чисельність населення України у 2033 році

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені Птухи надали прогноз щодо чисельності населення України протягом 10 років, там припускають, що показник не сягне 45 млн людей.

Про це науковиця та директорка Інституту Елла Лібанова розповіла в етері національного телемаратону.

Професорка заявила: «Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити». Вона прогнозує, що чисельність населення України у 2033 році буде в межах від 26 до 35 млн людей у кордонах 1991 року.

Лібанова вважає, що кількість населення не повернеться до показника 45 млн людей.

«Це довга розмова про потенціал демографічного зростання, про старе населення, про втрати через низьку народжуваність, про втрати через зависоку завчасну смертність, особливо чоловіків, до цього долучилася міграція, яка на сьогодні перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки — все погано, дуже погано», — вважає директора Інституту.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи прогнозували катастрофічне падіння народжуваності цього року. А в липні 2023 року моніторингова платформа «Опендатабот» зафіксувала, що від початку великої війни народжуваність в Україні скоротилася на 28%.

Крім того, за даними Міністерства економіки, наразі за межами України перебувають близько 6,2 мільйона українців, які виїхали через повномасштабне вторгнення росії. Як свідчить німецьке опитування, приблизно половина українських біженців планує залишитись у Німеччині принаймні ще на кілька років або навіть назавжди.

Джерело: hromadske.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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