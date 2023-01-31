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В обстріляному будинку відновлюють водопостачання

В обстріляному будинку відновлюють водопостачання

Як повідомляє Харківська міська рада у частині постраждалого від обстрілу будинку відновили водопостачання

Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» інтенсивними темпами відновили водопостачання у будинку, який постраждав від недавнього ракетного удару.

«Сьогодні завершили комплекс ремонтних заходів та відновили водопостачання у 3-му та 4-му під’їздах, які найменше постраждали від ворожого обстрілу. А ось 1-й та 2-й під’їзди відключено від водопостачання, і там дреновано внутрішньобудинкову систему до відновлення конструктивів будинку», – зазначив начальник дільниці Київського району Віктор Маслов.

Агентство Телевидения Новости

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