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В Одесі заборонили роботу розважальних закладів вночі

За спільним наказом очільника Одеської ОВА і командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" з 22:00 до 09:00 на території міста, зокрема:

● обмежена діяльність підприємств, установ і організацій у сферах обслуговування та розваг, у тому числі "розважальних комплексів, клубів, центрів";

● заборонено використання світлових засобів, що заважають маскуванню території;

● заборонено використання звукового обладнання, апаратури, акустичних систем та/або інших музичних засобів;

● заборонено обслуговування населення поза та/або у приміщеннях і на відповідних територіях.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/13574

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